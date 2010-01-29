Как получить компенсацию, если вы упали на льду в Киеве

Киевляне должны обращаться в правоохранительные органы в случае получения травмы на льду на улицах столицы. Об этом в эфире телеканала «СТБ» заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Нужно немедленно обратиться в медицинское заведение, получить справку. Очень желательно, чтобы были свидетели, которые бы дали свидетельства того, что именно произолшо. Очень полезно было бы составить на месте акт, пригласить представителей ЖЭКа или участкового милиционера, который бы подтвердил, что этот случай был именно на этой территории», - объяснил оппозиционный политик.

Дмитрий Андриевский сообщил, что он лично обратился в прокуратуру Киева с требованием принять меры относительно бездеятельности столичной власти.

«Около 8 тысяч киевлян получили травмы разной степени сложности из-за преступной небрежности столичной власти. Ответственные за этот беспорядок должны быть наказаны, а жители города должны получить компенсацию за неудобства», - отметил депутат.

Дмитрий Андриевский призвал киевлян обращаться в его общественные приемные за юридической помощью в случае получения травм из-за гололеда.

Напомним, прокуратура столицы внесла в Киевскую городскую государственную администрацию представление относительно несвоевременности выполнения коммунальными предприятиями Киева работ по ликвидации последствий снегопада.