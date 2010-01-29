Антиоксиданты могут навредить мышцам

Антиоксиданты в пищевых продуктах получили большую огласку и даже стали модным словом в рекламе благодаря своим полезным свойствам - «умению» бороться с болезнями и процессами старения. Однако последнее исследование Университета штата Канзас показало, что эти вещества могут также причинить вред организму.

Учёные рассмотрели, как улучшить поставку кислорода в скелетные мышцы во время физической активности при помощи антиоксидантов и обнаружили, что иногда эти питательные вещества нарушают мышечную функцию. По словам специалистов, антиоксидантный и проокислительный баланс в организме необходимо соблюдать с осторожностью, поэтому нельзя сразу начать употреблять много продуктов, обогащённых антиоксидантами, и ожидать какого-либо мгновенного положительного эффекта на здоровье. На самом деле, при неразумном переизбытке антиоксидантов эти вещества способны только навредить организму.

Клиницисты проанализировали в лабораторных условиях, каким образом мышцы управляют потоком крови и как на них воздействуют различные дозы и виды антиоксидантов. Нарушения в системе кровообращения в результате старения или болезней /например, хроническая сердечная недостаточность/ мешают поступлению кислорода в скелетные мышцы и повышают утомляемость во время физической активности. Антиоксиданты изучались в качестве потенциального средства обратить вспять или частично предотвратить подобные изменения. Однако было установлено, что некоторые окислители в нашем теле, такие, как перекись водорода, могут нести полезное действие для повышения кровообращения и открытия кровеносных сосудов. Таким образом зафиксировано, что антиоксиданты наоборот нарушают способность организма доставлять кислород в мышцы, фактически подавляя ключевые сигнальные механизмы, необходимые для их работы. Поэтому американские медики считают, что прежде чем рекомендовать принимать большие дозы антиоксидантов, надо лучше понять механизм их действия на физиологические системы организма.

ami-tass.ru