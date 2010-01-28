В Крыму ожидают сход лавин
17:44, 28 января 2010Страна
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На Ангарском перевале
Cход лавин возможен на Ангарском перевале в Крыму, спасатели призывают туристов и жителей полуострова избегать пребывания в этом районе.
«На Ангарском перевале лавиноопасно. Обращаемся с просьбой избегать нахождения в данном районе в связи с большой вероятностью схода лавин», - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС, переданном агентству УНИАН.
28-29 января, по прогнозам синоптиков, в автономии сохраняются сложные метеоусловия. Ожидаются снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед.
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