Водитель маршрутки под кайфом вез людей на красный свет

В Мариуполе Донецкой области водитель маршрутки в состоянии наркотического опьянения перевозил пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления ГАИ, сотрудники Госавтоинспекции остановили маршрутное такси за проезд на красный сигнал светофора. Сотрудники ГАИ обратили внимание на неадекватное поведение водителя: по всем внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Водителя доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту проводится расследование.