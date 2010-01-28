На Сумщине школьники отравились неизвестным газом
Учеба приостановлена
8 детей в возрасте 12-15 лет были госпитализированы 27 января в детское отделение Тростянецкой центральной районной больницы из-за отравления неизвестным газом в школе №2 города Тростянец Сумской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Сумской области.
Предварительный диагноз - отравление токсическим веществом (неизвестным газом) средней сложности. Главного государственного санитарного врача Тростянецкого района о факте отравления по телефону уведомила директор школы. На место происшествия выехала оперативная группа специалистов.
В ходе проверки установлено, что признаки отравления – кашель, чихание, головная боль, у детей начались после первого урока во время перемены. Аналогичные симптомы появились и у учителей.
Во время осмотра школы спасателями посторонних предметов обнаружено не было.
Детей осмотрела врач центральной районной больницы. 8 учащихся 12-15 лет, пожаловавшиеся на недомогание, были срочно госпитализированы.
Специалисты районной СЭС отобрали пробы воздуха для исследования на химические вещества, а также сделали замеры радиационного загрязнения и микроклимата в классах и учебных кабинетах. Превышения гамма-фона не выявлено.
Представители милиции и спасатели параллельно взяли образцы воздуха, которые направлены в Институт судебной экспертизы в Харькове.
Директора школы обязали временно приостановить учебный процесс до выяснения причин и обстоятельств отравления детей.
В настоящее время все 8 детей уже выписаны из больницы.