На Сумщине школьники отравились неизвестным газом

8 детей в возрасте 12-15 лет были госпитализированы 27 января в детское отделение Тростянецкой центральной районной больницы из-за отравления неизвестным газом в школе №2 города Тростянец Сумской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Сумской области.

Предварительный диагноз - отравление токсическим веществом (неизвестным газом) средней сложности. Главного государственного санитарного врача Тростянецкого района о факте отравления по телефону уведомила директор школы. На место происшествия выехала оперативная группа специалистов.

В ходе проверки установлено, что признаки отравления – кашель, чихание, головная боль, у детей начались после первого урока во время перемены. Аналогичные симптомы появились и у учителей.

Во время осмотра школы спасателями посторонних предметов обнаружено не было.

Детей осмотрела врач центральной районной больницы. 8 учащихся 12-15 лет, пожаловавшиеся на недомогание, были срочно госпитализированы.

Специалисты районной СЭС отобрали пробы воздуха для исследования на химические вещества, а также сделали замеры радиационного загрязнения и микроклимата в классах и учебных кабинетах. Превышения гамма-фона не выявлено.

Представители милиции и спасатели параллельно взяли образцы воздуха, которые направлены в Институт судебной экспертизы в Харькове.

Директора школы обязали временно приостановить учебный процесс до выяснения причин и обстоятельств отравления детей.

В настоящее время все 8 детей уже выписаны из больницы.