Власть Кировоградщины раскритиковала работу больниц облцентра

Руководители Кировоградской облгосадминистрации и областного совета раскритиковали состояние дел в сфере здравоохранения в области, больше всего - работу медицинских заведений Кировограда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской ОГА по итогам областного совещания.

И.о. заместителя председателя облгосадминистрации Галина ПАСТУХ, которая была главным докладчиком на совещании, заявила о необходимости системных, в том числе кадровых изменений в отрасли.

По ее словам, в 2009 году стоимость питания в стационарах в среднем по области составляла 6 грн., в районах – 2,4 грн., в Кировограде – 1,4 грн.

Г.ПАСТУХ отметила, что уровень детской и материнской смертности, онкозаболеваний, распространения туберкулеза в Кировограде превышает показатели в области и Украине в несколько раз. Также была подвергнута критике организация использования стационарных коек в медицинских заведениях областного центра.

«Городская власть не может обеспечить качество предоставления услуг, поэтому направляет больных на лечение в областные учреждения. Так, в областной больнице кировоградских пациентов 43,5%, в детской областной – 48%, кардиодиспансере – до 30%, онкодиспансере – более 20%», - сообщила Г.ПАСТУХ.

Также в Кировограде не хватает 15% среднего медицинского персонала при том, что в городе действует базовый медицинский колледж.

Отдельно Г.ПАСТУХ остановилась на результатах проверки рабочей группы в больнице скорой медицинской помощи. Было констатировано отсутствие лицензии на медицинскую практику и аккредитации. Главный врач заведения самовольно ограничивал права иногородних граждан на получение медицинской помощи при безотлагательных состояниях. Также проверками выявлено нерациональное использование денег на закупку овощей, незаконную выплату зарплаты, нарушения в оформлении аренды помещений, техники, лишние выплаты бюджетных денег.

Больница получила за счет средств государственного бюджета (700 тыс. грн.) анестезиологическую аппаратуру, которая не используется.

По итогам совещания городскому председателю Кировограда было предложено освободить от занимаемых должностей начальника горуправления здравоохранения и руководителя больницы скорой медицинской помощи.