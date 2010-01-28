На Гаити спасли из-под завалов 17-летнюю девушку

На Гаити французские спасатели извлекли живой из-под завалов 17-летнюю девушку спустя 15 дней после катастрофического землетрясения.

Как сообщает радио «Свобода», сами спасатели говорят о чуде. Официально спасательные работы были прекращены уже несколько дней назад, поскольку власти заявили, что надежды найти под завалами живых людей больше не осталось.

Число погибших при землетрясении 12 января, как утверждают власти Гаити, достигло 200 тысяч человек.

27 января Международный валютный фонд объявил о выделении Гаити беспроцентного кредита размером в 102 миллиона долларов для борьбы с последствиями землетрясения.