С начала этого года в Харькове от переохлаждения погибли пять человек.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского председателя - директора Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игоря ШУРМУ.

По его данным, в числе умерших - 4 лиц без определенного места жительства и один человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года с переохлаждением и обморожениями в больницы попал 41 человек, 16 из которых до сих пор там находятся.

І.ШУРМА сообщил, что с целью уберечь людей от переохлаждения во время сильных морозов в Харькове организовано 17 пунктов, где могут получить горячую еду и напитки люди без определенного места жительства, 3 пункта обогрева. Он также отметил, что в эти пункты за питанием ежедневно приходило свыше 300 человек.

По данным пресс-службы, в 2006 году в больницы с переохлаждением и обморожениями попали 767 пострадавших, в 2007 году - 461, в 2008 году - 438, в 2009 году - 395.

В целом в Украине этой зимой от переохлаждения умерли свыше 284 человек, больше всего в Донецкой области – 108 человек.