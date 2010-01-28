Черничный сок улучшает память в пожилом возрасте

Черника, один из богатейших источников полезных антиоксидантов и фитохимикатов, улучшает память в пожилом возрасте. Ранее учёные уже выявляли положительное воздействие черники на умственные способности стареющего мозга животных, проводя эксперименты на лабораторных мышах. До сих пор, однако, известно мало научных исследований, направленных на проверку влияния состава ягоды на человеческую память. Американские врачи Университета Цинциннати решили восполнить этот пробел.

Одной группе 70-летних добровольцев с начальными признаками снижения памяти давали выпить каждый день в течение двух месяцев по две чашки черничного сока. Контрольной группе этот вкусные напиток не давали. Оказалось, что у престарелых людей, регулярно употреблявших черничный сок, значительно улучшились возможности памяти и способность к обучению. Такие предварительные результаты неврологи назвали обнадёживающими: по их мнению, последовательное потребление черники или добавок с её компонентами уменьшает или даже может предотвратить последствия нейродегенерации мозга из-за процессов старения.

ami-tass.ru