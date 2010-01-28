Минздрав и ЕС будут сотрудничать по вопросам наркотиков

Центр ЕС по вопросам наркотиков и наркотической зависимости подписал сегодня меморандум с Министерством здравоохранения Украины.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, отныне ЕС и Украина более системно будут предоставлять друг другу информацию о наркотических средствах благодаря подписанному Меморандуму о понимании между Центром ЕС по вопросам наркотиков и наркотической зависимости (EMCDDA) и Минздравом.

Меморандум подписали министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ и директор EMCDDA Вольфганг ГЁЦ. Также в церемонии подписания принял участие глава представительства Европейского Союза в Украине, посол Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Соглашение стало результатом двусторонних переговоров, начало которых было положено Центром ЕС по вопросам наркотиков и наркотической зависимости и органами власти Украины в 2006 году в Лиссабоне, после чего прошло несколько рабочих встреч и дипломатических визитов. Руководящий совет EMCDDA одобрил Меморандум в декабре 2009 года накануне саммита ЕС–Украина.

Украинский медицинский и мониторинговый центр по алкоголю и наркотикам (УММЦАН) Министерства здравоохранения был определен национальным центром по сбору и анализу информации в отношении употребления наркотиков и потребления алкоголя в Украине. Новое соглашение начинает сотрудничество между EMCDDA и компетентными органами в Украине (в частности УММЦАН) по сбору, обработке и распространению данных о наркотических средствах.

Меморандум, первоначально подписанный на пять лет, позволит сторонам разработать общие методики мониторинга нелегального употребления наркотиков.

Он также обеспечит возможность постоянного обмена данными об употреблении наркотиков, о новых типах наркотических и психотропных средств, которые появляются на «черном рынке», а также о технологиях их изготовления.

В рамках данного соглашения EMCDDA будет способствовать проведению учебы и обмена специалистами, а также результатами научных исследований (например, в отношении незаконной торговли наркотиками, мониторинга ситуации с употреблением наркотиков и другими вопросами, вызывающими общий интерес).

В.ГЁЦ, комментируя меморандум, отметил: "Сегодняшнее соглашение создает основы новых рабочих отношений EMCDDA и украинских партнеров и является важным шагом в направлении построения доказательной базы в отношении ситуации с употреблением наркотиков в Украине в европейском контексте. В свою очередь, это обеспечит более полную информацию по употреблению наркотиков в Европе, и будет способствовать надлежащему формированию политики в этой сфере. Мы с энтузиазмом смотрим на совместную работу с нашими украинскими коллегами по широкому кругу вопросов, характеризующих текущие проблемы в отношении наркотиков".