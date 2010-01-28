Витамин Е может принести больше вреда, чем пользы

Витамин Е из-за своих мощных антиоксидантных свойств может принести здоровью больше вреда, чем пользы, считают клиницисты Университета Тель-Авива. Учёные провели наиболее полный и точный анализ данных об использовании витамина Е и его воздействии на сердечно-сосудистую систему. Врачи предупреждают, что неизбирательное применение высоких доз витамина Е чревато негативными последствиями для организма. Благодаря обзору 300 тыс. человек из Америки, Европы и Израиля было установлено, что люди, которые не принимают добавки витамина, имеют улучшенное качество жизни по стандартному параметру QALY, применяемому в медицине для оценки влияния различных факторов на здоровье.

Среднее качество жизни у людей, получающих добавки витамина Е, было на 0,30 пунктов QALY ниже, чем у тех, кто не получал витаминные дополнения. Это не означает, что все, кто принимает витамин Е, сокращают продолжительность жизни на 4 месяца, но в среднем продолжительность жизни у таких людей действительно будет ниже, заключили медики. Ранее были сделаны заявления, что такие антиоксиданты, как витамины Е и С, и флавоноиды помогают предотвращать различные болезни. Однако израильские исследователи опровергли гипотезу пользы витамина Е в замедлении прогресса заболеваний – по их словам, употребление добавок вещества не только не принесёт пользы здоровью, но в некоторых случаях даже может привести к негативным эффектам.

ami-tass.ru