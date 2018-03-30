Язык расскажет о ваших недугах

По состоянию языка можно заподозрить многие недуги. Рассмотрите его внимательно перед зеркалом, составьте досье и пройдите обследование.

1. На нем накапливается налет? Язык бывает обложен при простуде, гастрите, холецистите и других заболеваниях. Однако налет может возникать и на фоне полного здоровья, если вы не имеете привычки удалять его утром и вечером. Невероятно, но факт: до 95% бактерий, вызывающих кариес и воспаление десен, обитают именно на языке, а не на зубах. Его поверхность покрыта микроскопическими выступами: это просто элитное жилье для микробов, образующих налет! Они великолепно чувствуют себя здесь и активно размножаются.

Ваши действия. Во время чистки зубов не забывайте и о языке! Снимайте с него налет обычной щеткой или той, которая снабжена специальной подушечкой с обратной стороны головки. Минутная гигиеническая процедура, регулярно выполняемая утром и вечером, оздоравливает организм не хуже, чем часовой массаж!

Важно! Обращайте внимание на цвет налета. Специалисты по китайской медицине издавна считали, что белый налет указывает на респираторные инфекции (от насморка до воспаления легких), желтый - на проблемы с желудком, кишечником или селезенкой, синевато-серый - на нарушения функции печени. Если на поверхности языка видели отложения всех цветов радуги, сомнений не оставалось - у пациента чахотка (туберкулез). Впрочем, заранее накручивать себя не стоит. Вспомните, что ели. Если это был пирог с черникой, который вы запили морковным или апельсиновым соком, удивляться палитре на языке не приходится!

2. Беспокоит запах изо рта? Большинство из нас считают, что все дело в неприятностях с желудком, а также в употреблении лука, чеснока и других продуктов со специфическим запахом. Однако еды с острым запахом мы обычно избегаем, да и желудочными заболеваниями страдает далеко не каждый, тем не менее с проблемой несвежего дыхания время от времени сталкиваются все. Виноваты в этом определенные разновидности бактерий, накапливающихся на языке: неприятный запах поднимается главным образом с его поверхности. Обитающие тут микробы вырабатывают сероводород и другие пахучие соединения. Специфический «аромат» можно перебить жевательной резинкой или зубным эликсиром, но лишь на время. Чтобы дыхание оставалось свежим, нужно устранить бактериальный налет. Чем тщательнее вы его удаляете, тем заметнее освежающий эффект!

Ваши действия. В данном случае жевательная резинка и освежители полости рта гораздо менее эффективны, чем зубная щетка. Если ее нет под рукой, можно просто протереть язык носовым платком, лучше бумажным одноразовым.

3. По краю языка обнаруживаются отпечатки зубов? Если нет признаков воспаления (боли, красноты, налета, язвочек на его поверхности), скорее всего вы элементарно пересаливаете пищу, потому язык и отекает. Другая возможная причина этого явления - дефицит йода, который особенно остро ощущается зимой. Большой отечный язык - один из типичных признаков, указывающих на снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз). Чтобы работать в полную силу, ей нужен йод, который входит в состав производимых здесь гормонов.

Ваши действия. Принимайте содержащие йод биодобавки, ешьте ламинарию, креветки, устрицы, крабы, скумбрию, тунец и другие морепродукты.

4. Лечились от простуды антибиотиками - и вот язык воспалился, распух, ему стало тесно во рту? Высунув его, осмотрите повнимательнее перед зеркалом. Из-за продольных и поперечных борозд, пятен белого налета и свободных от него участков вид у органа речи совсем неважный? Так выглядит микотический глоссит - воспаление языка, вызванное грибковой инфекцией (чаще всего - молочницей). Уничтожив все другие микроорганизмы, вы дали ей карт-бланш на бесконтрольное расселение.

Ваши действия. Чтобы избежать подобных неприятностей, одновременно с антибактериальными препаратами всегда принимайте противогрибковые - нистатин или леворин (последний можно рассасывать за щекой). Или обрабатывайте воспаленный язык специальными противогрибковыми растворами, например, бурой в глицерине или специальной жидкостью с клотримазолом.

5. Ощущаете легкое жжение и покалывание в языке, который к тому же выглядит необычно - как будто его отполировали? Это признак дефицита цианкобаламина - витамина В12, который участвует в образовании эритроцитов. Когда его не хватает (а такое случается у строгих вегетарианок и тех, кто часто и подолгу сидит на диетах), развивается особая форма малокровия - мегалобластная анемия. Ее распознают по «лакированному» языку.

Ваши действия. Сдайте клинический анализ крови (из пальца) - при данной разновидности анемии в крови обнаруживаются крупные эритроциты с большими ядрами (мегалобласты). Принимайте витаминные комплексы с цианкобаламином и фолиевой кислотой, необходимой для его усвоения. Включайте в рацион продукты животного происхождения, богатые витамином В12: говядину, свинину, яичные желтки, рыбу, молоко, кефир, творог и сметану.

6. Прикусили язык? Обожгли его горячим чаем? Травмировали во время лечения у стоматолога? Натерли брекетами или коронкой?

К счастью, такие повреждения быстро заживают, если устранить травмирующий фактор. Благодарить за это нужно слюну. Недаром же специалисты сравнивают ее с живой водой из русских сказок! Ученые обнаружили в ней особый белок - эпидермальный фактор роста (ЭФР), обладающий уникальными ранозаживляющими свойствами. Под его действием слизистая оболочка языка и десен обновляется намного быстрее, чем кожа.

Ваши действия. Сядьте на щадящую диету, пока поврежденный участок не восстановится. Остужайте пищу, овощи отваривайте, яблоки запекайте в духовке - грубая клетчатка наносит дополнительную травму. 2-3 раза в день делайте ванночки для языка с содовым раствором (чайная ложка на стакан теплой воды), настоем ромашки (столовая ложка на стакан воды) или зубным эликсиром. Наберите немного жидкости в рот и подержите 1-2 минуты.

7. Язык болит у кончика или корня? Чувствуется пощипывание и другие неприятные ощущения? Они возникают или усиливаются ближе к вечеру? Подобным образом могут проявляться заболевания желудка и кишечника, авитаминоз, аллергия на пломбировочный материал, зубные протезы и жевательную резинку, гинекологическая патология, неврологические и эндокринные расстройства.

Ваши действия. Необходимо комплексное обследование!

8. На языке словно бы прорисована физическая карта мира? Не удивляйтесь своему открытию! Симптом «географического языка» давно известен медикам. Речь идет об особой форме его воспаления - эксфолиативном глоссите. Поверхностный слой клеток местами отслаивается, из-за чего на спинке и боковых поверхностях органа появляются красные пятна круглой или неправильной формы, обрамленные воспалительным венчиком. Через 2-3 дня эпителиальный слой восстанавливается сам собой: старые очаги исчезают с поверхности языка, но, увы, на соседних участках формируются новые.

Поскольку процессы отшелушивания эпителия и его восстановления протекают неравномерно, очертания пятен все время меняются, и сами они постоянно мигрируют. Их форма чем-то напоминает материки, из-за чего язык, собственно, и делается похожим на географическую карту. Как правило, никаких неприятных ощущений человек при этом не испытывает, лишь изредка (да и то не у всех) появляется боль во время еды. Поэтому симптом «географического языка» - чаще всего случайная находка. Не оставляйте ее без внимания! Она может указывать на заражение глистами или на скрыто протекающие заболевания пищеварительной системы - гастрит, язвенную болезнь, колит, дискинезию желчных путей...

Ваши действия. Обратитесь к гастроэнтерологу, сдайте анализ крови, проверьте кал на яйца глистов, сделайте УЗИ. Принимайте комплексы поливитаминов с минералами: их дефицит - одна из причин появления «географического языка».

9. Язык начал заплетаться, речь стала нечеткой? Так бывает при нарушениях мозгового кровообращения. Высуньте его, стараясь держать по центру, потянитесь кончиком к носу, а затем к подбородку: если отклоняется в сторону от средней линии, диагноз тем более вероятен! Очень важно не дать мозговой катастрофе разразиться: в первые часы это еще вполне реально, главное - не ждать, что все пройдет само.

Ваши действия. Вызывайте «Скорую», а затем ложитесь и рассасывайте под языком 10 таблеток глицина одну за другой. Проверьте давление: если оно повышено, примите снижающий его препарат.

Убийственный пирсинг

17% людей, украсивших язык сережками, пострадали от сильного кровотечения, аллергии, инфекции и даже... удара молнии! Во время отпуска молодая англичанка попала в сильный шторм на греческом острове Корфу. Молния отразилась от каменной арки и попала девушке прямо в продырявленный язык. Проводником электрического разряда стала металлическая сережка. Бедняжке сильно обожгло рот, глаза, лицо и ноги. Она ослепла и онемела на три дня, но ее жизнь была вне опасности.

Некоторые не только протыкают многострадальный орган речи, но и рассекают его наподобие языка ведьм (получается раздвоенный язык). Подобная операция сегодня пользуется популярностью у американской молодежи. Сам разрез не виден за зубами, но постоянно напоминает о себе благоприобретенной шепелявостью. Зато разрезанными половинками можно шевелить по отдельности, придавая пикантность поцелуям. Правда, неподготовленный партнер может испытать шок от такого удовольствия.

Подобным «украшением» уже обзавелись около 2 тысяч американцев. Что толкает их на это? Скорее, стремление к эпатажу.

Против членовредительной моды выступили власти штата Иллинойс. Эту точку зрения разделяют и военные: одному летчику с базы «Сеймур Джонсон» в Северной Каролине пришлось спешно зашивать разрезанный язык, чтобы сохранить работу.

Кстати:

* Языковая «диета». Благодаря напряжению мышц языка за один поцелуй организм сжигает 25 ккал, и ровно столько же их сгорает за час непрерывного монолога!

* Поболтаем! За 30 секунд женский язык произносит 80 слов, а мужской - только 50, за 120 секунд - 214 и 152 слова соответственно. Пусть даже не пробуют нас переговорить - пустое дело!

* Самомассаж. На спинку языка спроецированы органы пищеварительной системы и сердце - кончик отвечает за гортань, корень (задняя часть) - за прямую кишку, а все остальное помещается между ними. Удаляя бактериальные наслоения с поверхности языка и попутно массируя его, вы улучшаете работу желудка, кишечника, печени, селезенки и предотвращаете сердечные недуги.

* Вкус жизни. На языке сосредоточено около 10 тысяч вкусовых рецепторов - больше всего на кончике, боковых поверхностях и у основания (корня). Каждый вкусовой рецептор состоит из 10-15 чувствительных клеток, вместе они составляют вкусовую почку. У детей вкусовые почки развиты намного лучше, чем у взрослых, потому-то малышня привередлива в еде!

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