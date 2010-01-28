Украине грозит самое сильное за последние 10 лет наводнение
Ученые предупреждают
Ученые предупреждают, что наводнение весной 2010 может быть одним из сильнейших за последние 10 лет.
Об этом сообщается на сайте новостной телепрограммы ТСН канала “1+1”.
По данным Гидрометцентра, снежные запасы в некоторых регионах уже сейчас превышают норму, а в феврале снега еще прибавится.
Аномальная зима в Украине привела к тому, что на смену мощным снегопадам пришли продолжительные морозы до -30. Экологи предупреждают: если в феврале снега прибавится, а весной стремительно потеплеет, в 2010 году следует ждать сильнейшего за последние годы наводнения.
В Гидрометцентре Украины констатируют, что наводнения не избежать, в частности, у реки Припять на Волыни и на Тернопольщине, где уровень воды уже сегодня - как в весенних потоках.
Специалисты также обеспокоены руслом Днепра в столице из-за того, что слой снега на Киевщине вдвое толще предыдущих лет. Элитные набережные столицы, Осокорки и Конча Заспа - первые на пути весенней стихии. Ранее на месте этих "хатынок" река в половодье разливалась на 8 километров. Куда вода пойдет теперь, никто не берется прогнозировать.
В МЧС Украины заверяют, что к наводнению они активно готовятся, правда, пока не принят государственный бюджет, денег на такую борьбу нет. Вместе с тем МЧС отмечает, что значительная роль в противодействии наводнения принадлежит именно местным общинам.
Прогнозы водохозяйственников пока очень предварительные, точнее о половодье в Укргидрометцентре скажут через 25 дней. Однако тогда времени на подготовку к сопротивлению стихии будет мало.