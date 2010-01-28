За неделю проверок больниц выявлено почти 2800 нарушений

За первую неделю работы инспекторы Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору провели 464 проверки лечебных заведений Украины.

Как сообщили УНИАН в информационном центре Госгорпромнадзора, выявлено 2762 нарушения требований нормативно-правовых актов по охране труда.

Из-за нарушений временно прекращена эксплуатация 985 единиц оборудования, по большей части - газовых баллонов. По требованию государственных инспекторов 217 баллонов изъяты, поскольку, невзирая на все правила безопасности, они находились в помещениях (такое же грубое нарушение привело к трагедии в Луганске). Баллоны с газом должны находиться только за пределами помещений.

К административной ответственности привлечено 307 работников, из них 103 – руководители лечебных заведений.

В органы прокуратуры направлено 6 представлений.

Чаще всего инспекторы Госгорпромнадзора выявляли такие нарушения:

газовые баллоны сохранялись не в установленных местах;

персонал не обучен работе с баллонами и газами;

в учреждениях не организован постоянный ведомственный контроль над соблюдением работниками технологических процессов по использованию газа и баллонов.

Как сообщалось, после взрыва в луганской больнице 18 января Госгорпромнадзор направил распоряжение территориальным управлениям с требованием срочно провести проверки лечебных заведений, которые используют баллоны с продуктами разделения воздуха (кислород, азот и тому подобное).