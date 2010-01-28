В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, на территории автономии возможны сильный снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Проезд по крымским дорогам свободен.

*** Последний раз штормовое предупреждение объявлялось в Крыму в конце минувшей недели. Спасатели предупреждали о резком похолодании на полуострове 24-26 января.