Чем полезно кроличье молоко?

К созданию кроличьих ферм для получения обладающего исключительными целебными свойствами молока приступила международная группа ученых. С этой целью в ДНК кроликов, как сообщил еженедельник "Санди таймс", имплантировали человеческий ген, обеспечивающий получение протеина, который помогает контролировать воспалительные процессы в организме.

Данный протеин позволяет предотвратить отторжение трансплантатов, а также оказывает помощь в сохранении органов, пострадавших от кровоизлияний и инфарктов. Кроме того, кроличье молоко помогает в лечении передающегося по наследству иммунного заболевания - отека Квинке, поражающего кожу и слизистые оболочки.

Протеин может быть получен из крови человека и ряда животных, однако этот процесс - исключительно дорогостоящий и несет риск заражения ВИЧ- инфекцией и болезни Крейцфельда-Якоба /прогрессирующее дистрофическое заболевание коры головного и спинного мозга/.

По словам представителя компании "Фарминг", осуществляющей проект, в кроличьем молоке ощущается большая потребность. Он утверждает, что от белого новозеландского кролика можно получать 140 мл молока в день.

ami-tass.ru