Как согреться после мороза?

Зима набирает обороты, на улице становится крайне холодно и совсем не комфортно. Сбегая от мороза, мы прячемся в оазис тепла – любимый дом. Но, придя домой, нужно уметь правильно согреться. Оказывается и здесь есть несколько нюансов.

Вы пришли с улицы и вам все еще холодно. Самый быстрый и банальный способ согреться – теплый, не горячий чай с лимоном. Лучше – зеленый чай с медом и лимоном. Если в доме есть молоко – подогрейте его и добавьте столовую ложку меда. Совсем замечательно выпить, опять таки теплого, но не горячего чая с имбирем. Если чувствуете, что заболеваете – вам срочно нужна хорошая доза витаминов и горячий душ, во время душа полезно сделать самомассаж – это дополнительно разгонит кровь и расслабит вас. Горячая ванна здесь не очень поможет – через некоторое время появится ощущение, что тело находится в холодной воде. Если с душем проблемы – примите хотя бы ножную ванну. И, наконец, если вы уже не собираетесь никуда выходить из дома – сварите глинтвейн. Злоупотреблять, конечно, не стоит. Но завернуться в теплый плед с чашечкой глинтвейна в руках и созерцать уже не опасное пространство за окном – не только полезно, но и романтично.

Вопреки распространенному мнению, греться алкоголем нельзя. Особенно если вы на улице в морозную погоду. Да, первые 50 грамм чего-нибудь крепкого нормализуют кровообращение, расширяя сосуды и принесут ощущение тепла. А вот если принять больше – усиливается кровоток в коже и сильно увеличивается теплоотдача организма. Таким образом, в результате приема алкоголя есть шанс скорее замерзнуть, чем согреться.

Если вы только почувствовали, что простужаетесь – не стоит сразу принимать препараты, снимающие симптомы, типа “Колдрекса” или “Терафлю”. Во-первых, они вас действительно не вылечат, а просто немного облегчат вашу участь. А во-вторых во всех подобных порошках содержится большое количество парацетамола. А он достаточно сильно разрушает печень. Причем, для весьма неприятного отравления парацетамолом достаточно порядка четырех таблеток. Словом, если собрались пить симптоматический препарат, то делайте это только в крайнем случае. Лучше попробуйте простые и безвредные способы согреться, что описаны выше.

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