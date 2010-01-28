Солодка убивает смертельно опасные кожные инфекции

Компонент из лакричного корня /Glycyrrhiza glabra или солодка/ глициризин способен эффективно бороться с устойчивыми к антибиотикам и смертельно опасными инфекциями, возникающими в результате тяжелых ожогов. Это показало исследование Техасского университета и детской больницы Shriners /США/. Учёные обнаружили, что глициризин улучшает способность повреждённой кожи создавать маленькие белки для первичной защиты против инфекционного поражения. Эти белки носят название антимикробные пептиды и работают в клеточных мембранах бактерий подобно тому, как иголка сдувает воздушный шар при проколе.

Ожоги – это одно из наихудших повреждений кожи и внутренних клеток организма, говорят медики. При таком ущербе дермы часто развиваются потенциально смертельные инфекции, подобные виду Pseudomonas или синегнойная палочка. В лабораторных условиях свойства глициризина были проверены на мышах, перенёсших ожоги. Было замечено, что глициризин из солодки повысил количество антимикробных пептидов в коже, не позволяя инфекции распространяться, и сократил миелоидные незрелые клетки, указывающие на неспособность кожи производить защитные белки.

Врачи надеются, что их открытие поможет снизить смертность от серьёзных инфекций у пациентов с ожогами. Кроме того, необходимо провести дополнительные испытания, чтобы определить последствия использования глициризина для больных муковисцидозом, зачастую развивающих инфекцию Pseudomonas aeruginosa в лёгких.

med2.ru