На 60% обеспечили сельских медиков автомобилями

Кабинет министров Украины передал участковым и сельским медицинским учреждениям 600 из запланированных 1 тыс. автомобилей "Opel Combo" для повышения качества предоставления медицинских услуг.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, сообщается на персональном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.

"Это очень хорошие машины", - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, обеспечение медицинской отрасли автомобилями «скорой помощи» выделено в отдельную программу, которая в целом предусматривает закупку 3 тысяч автомобилей «скорой помощи».