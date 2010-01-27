На 60% обеспечили сельских медиков автомобилями
17:34, 27 января 2010Страна
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Заявил Князевич
Кабинет министров Украины передал участковым и сельским медицинским учреждениям 600 из запланированных 1 тыс. автомобилей "Opel Combo" для повышения качества предоставления медицинских услуг.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, сообщается на персональном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.
"Это очень хорошие машины", - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.
По его словам, обеспечение медицинской отрасли автомобилями «скорой помощи» выделено в отдельную программу, которая в целом предусматривает закупку 3 тысяч автомобилей «скорой помощи».
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