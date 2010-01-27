Финансирование онкологической отрасли в Украине недостаточное

Онкологическая отрасль в Украине финансируется недостаточно, заявил на пресс-конференции в УНИАН главный врач Киевской городской онкобольницы, главный онколог Киева Геннадий ОЛИЙНИЧЕНКО.

«На сегодня государственная бюджетная программа «Онкология» составляет лишь 70 млн. грн. Эта цифра несопоставима с потребностями отрасли, с учетом того, что и вся фармацевтическая продукция подорожала на 30-40%», - сообщил главный онколог Киева.

Он напомнил, что 2003 году началась реструктуризация онкологической службы как наиболее социально значимой в Украине, ведь смертность от онкозаболеваний занимает второе место после сердечно-сосудистых. «Была выработана четкая стратегия развития отрасли, началось переоснащение всех онкологических учреждений – диагностическим, лечебным и радиологическим оборудованием. Если бюджет в 2002 году на всю онкологическую программу в Украине составлял 70 млн. грн., то в 2003-м - 125 миллионов, а в 2004 - 140 мн. грн.», - сказал Г.ОЛИЙНИЧЕНКО.

В последние 3-4 года, по словам главного онколога Киева, практически не велось переоснащение диагностического и лечебного оборудования, что является достаточно серьезной проблемой, ведь медицинская аппаратура требует обновления - раз в пять лет.

Г.ОЛИЙНИЧЕНКО также обратил внимание на то, что на фоне этой ситуации надбавка медицинским работникам составляет лишь 20%, а в предыдущие годы, в частности по Киеву, надбавка составляла 50% фонда заработной платы.

Главный онколог Киева также заострил внимание на проблеме строительства центра ПЭТ-технологий.

«На базе Киевской городской больницы строится первый в Украине центр позитронно-эмисионных технологий, который позволяет выйти на абсолютно новый качественный уровень диагностики заболевания и определения качества лечения. В одной Германии таких центров 90, а в Италии – 80. Строительство начато за счет субсидий, выделеных Кабинетом министров, но, к сожалению, в последние полтора года финансирование прекращено. Готовность объекта составляет 80%, и не хватает лишь 20% от общего финансирования, чтобы можно было закончить этот объект и граждане Украины могли получать новый качественный уровень медицинских услуг», - сказал Г.ОЛИЙНИЧЕНКО.