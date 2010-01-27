Херсонщина: госпитализированы 14 пострадавших от мороза

В Херсонской области на протяжении последних суток в медицинские заведения госпитализированы 14 человек, пострадавших от мороза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области.

В целом, от переохлаждения и обмораживания с начала года в области уже погибли 2 человека, и 60 - пострадали.

В течение последних двух суток в Кировоградской области с диагнозом «обморожение» было госпитализировано 8 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в области.

В частности, 25 января в Александрии в центральную городскую больницу госпитализированы 18-летний парень, 38-летняя женщина, 30-летний и 52-летний мужчины – с диагнозом “обморожение рук 2–3-й степени”, а также 13-летняя школьница с диагнозом “обморожение пальцев ноги 1-й степени”.

Вчера в лечебные заведения области с обморожением конечностей доставлены 21-летняя жительница с. Липняжка Добровеличковского района, 13-летний и 68-летний жители Александрийского района.