Черкасчина: от переохлаждения пострадали 56 жителей
15:51, 27 января 2010Страна
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Два человека умерли
В Черкасской области 56 человек пострадали от переохлаждения и обморожения с 18 декабря 2009 года по 26 января 2010 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации.
Именно такое количество жителей области обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения. 51 пострадавший был госпитализирован, два человека умерли.
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