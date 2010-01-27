Черкасчина: от переохлаждения пострадали 56 жителей

В Черкасской области 56 человек пострадали от переохлаждения и обморожения с 18 декабря 2009 года по 26 января 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации.

Именно такое количество жителей области обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения. 51 пострадавший был госпитализирован, два человека умерли.