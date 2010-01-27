В Полтавской области грипп А/Н1N1 - у 276 человек

В Полтавской области грипп A/H1N1 подтвержден у 276 больных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Виктор ЛЫСАК, отметив, что всего было обследовано 1 тыс. 799 человек, больных гриппом.

По его словам, с начала эпидемического периода в государстве по области за медицинской помощью обратились 149 тыс. 192 (9,8%) населения, госпитализированы 8 тыс. 932 человека (5,9%).

"Вчера в области обратилось за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения по поводу ОРВИ 2051 человек. Среди жителей области, обратившихся за медицинской помощью, удельный вес детей составляет 56,4%", - сказал В.ЛЫСАК.

Госпитализировано за последние сутки 113 пациентов (5,5% от обратившихся за медицинской помощью).

С начала эпидемии заболело всего 1997 медицинских работников. За последние сутки заболели 24 медработника.