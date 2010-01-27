Завтра в Украине ожидается небольшой снег

Завтра в южной части Украины ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег и мокрый снег, местами туман, температура ночью 7-12°, днем 0-5° мороза.

В Крыму ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла (на Южном побережье ночью около 0°, днем 1-5° тепла), сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории небольшой снег, в западных областях ночью без существенных осадков, днем умеренный снег. Температура ночью 12-17°, на Закарпатье 9-14°, днем 5-10° мороза; в восточной части и на Прикарпатье ночью 19-24°, днем 9-14° мороза. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с; в западных областях юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в четверг ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 5-7° мороза.