Во Львовской области ликвидированы 27 наркопритонов

Во Львовской области за период с 2000 до 2009 года, увеличилось почти в 8 раз количество лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков (с 567 лиц до 4351). Об этом сообщили УНИАН во Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, лишь с начала 2009 года во Львовской области поставлено на учет 458 таких лиц, из них 108 наркоманов, 203 потребляющих наркотики, 147 распространителей. Были задокументированы 1582 преступления, к уголовной ответственности привлечены 1227 лиц и 186 – к административной. В прошлом году правоохранители ликвидировали 27 наркопритонов.

«Отмечая стабилизацию криминогенной ситуации в целом по области, в ряде районов Львовской области наблюдается рост преступности, связанной с наркоманией, в частности в Лычаковском районе Львова, Жидачевском и Мостиском районах области и городе Трускавец», - сообщает Львовская ОГА.

Ввиду приграничного расположения Львовской области, наличия разветвленной сети путей транзита, пересекающей область, была усилена организационная деятельность в направлении документирования преступлений в отношении контрабанды наркотиков и их нелегального ввоза в Украину.

По сообщению облгосадминистрации, в 2009 году был задокументирован и ликвидирован 21 международный канал контрабанды наркотиков в Украину из Польши, России, Испании и Франции.

«Из незаконного обращения были изъяты 2087 кг наркотических средств и психотропных веществ, среди которых 237,4 кг марихуаны, 1840 кг маковой соломки, 4,5 кг опия, 1340 таблеток «трамадола», 12 таблеток „сонната”, а также более 3 кг „тяжелых наркотиков” в т.ч. 2,2 кг амфетамина, 934 г героина, 9 г метадона, бупринорфина», - отмечается в сообщении ОГА.