Из-за врачебной ошибки мужчина лишился обеих ног

Перуанские хирурги по ошибке ампутировали 86-летнему пациенту здоровую левую ногу, после чего пришлось отрезать и пораженную язвой правую.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я была в шоке, когда подняла простыню и увидела, что они отрезали ему левую ногу", - сказала дочь пациента в интервью радиостанции RPP.

"Язва была на правой ноге, и им пришлось отрезать и ее тоже, чтобы остановить распространение инфекции", - добавила она.

Руководство больницы, располагающейся в пригороде Лимы, сообщило, что врачи, проводившие операцию, были отстранены от работы до завершения расследования инцидента.

Напомним, в декабре минувшего года были уволены китайские врачи, по ошибке вшившие 84-летнему пациенту металлическую пластину не в ту ногу.

korrespondent.net