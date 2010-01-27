Как кофеману бросить пить кофе?

Большинство кофеманов понимает: их любимый напиток отнюдь не укрепляет здоровье. Вред от постоянного употребления этого ароматного стимулятора давно доказан, а для лиц, страдающих от повышенного артериального давления и ишемической болезни сердца, он очень велик.

Но что же делать, если утренняя бодрость и готовность к новому рабочему дню наступает лишь после опустошения чашечки крепчайшего кофе? Как поступить, если силы покинули вас в самом разгаре трудового процесса?

Попробуем подобрать заменители. Что-нибудь из них обязательно подойдет и поможет сохранить здоровье.

Зеленый чай взбодрит вас не хуже кофе, ведь в его состав также входит кофеин, да еще и в большем количестве. Однако этот кофеин не перевозбуждает нервную систему и не повышает давление. Почему именно зеленый? Этот сорт чая намного полезнее черного, благодаря особой технологии обработки он сохраняет все витамины и микроэлементы. В магазинах продаются всевозможные сорта такого чая на самый изысканный вкус. Очень скоро вы почувствуете себя по-новому, бодрым и активным человеком. При этом не наберете лишние калории, так как этот напиток усиливает обменный процессы в организме.

Кофейный напиток подойдет для тех, кому трудно пережить разлуку с любимым вкусом. К тому же и его внешний вид напоминает кофе, хотя сделан он из исключительно полезных для поднятия иммунитета компонентов: цикория, ячменя, кардамона и т.п. Кофейный напиток лучше пить с молоком и, посильнее разбавив, можно смело давать детям.

Какао годится в качестве замены кофе, если оно натуральное, благодаря составляющим основу напитка какао бобам. Какао тонизирует, улучшает работоспособность и даже поднимает настроение. Можно также съесть дольку горького шоколада с высоким содержанием какао бобов (более 50%).

Глоток свежего воздуха отлично избавит от неурочной дремы. Духота ухудшает самочувствие, поэтому не забывайте проветривать помещение, в котором находитесь. Сон в душной спальне обеспечит вам ощущение разбитости утром. Дома полезно использовать увлажнители воздуха. Если вам необходимо взбодриться – идите на улицу или хотя приоткройте на минуту окно. Морозный воздух действует лучше любого кофе, только не переохладитесь!

Контрастный душ по утрам – еще один проверенный способ улучшения самочувствия, дающий заряд бодрости на целый день. Главное, чтобы эта процедура гармонично вошла в схему пробуждения и происходила не перед самым выходом на заснеженные улицы.

Имейте в виду, что если желание выпить кофе не просто вошло в привычку, а уже успело довести вас до кофеиновой зависимости – процесс отлучения будет протекать длительно, постепенно, по мере очищения организма от токсинов. Наберитесь терпения – и очень скоро вы вновь обретете крепкий сон и прекрасное настроение.

Вы начинающий кофеман, и ваша страсть к любимому напитку еще не переросла в пагубное пристрастие? Тогда отказываться от желанной чашечки, выпитой по случаю, вовсе не обязательно. Главное держать себя в руках и прислушиваться к своему здоровью.

А уж если и позволять себе немного ароматного кофе, то обязательно отменного качества. И не увлекайтесь кофе без кофеина – зачастую это химически обработанный продукт, который вряд ли принесет вам какую-либо пользу.

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