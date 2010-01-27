В Донецкой области из-за гриппа закрывают школы

В Донецкой области в связи с заболеваемостью гриппом, а также из-за сильных морозов приостановлен учебно-воспитательный процесс в 866 общеобразовательных учебных заведениях, что составляет 76,5% от их общего количества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации, на сегодня учебный процесс приостановлен в 8868 классах, в которых насчитывается 184 тыс. 750 учеников.

Так, из-за высокого уровня заболеваемости гриппом учебный процесс приостановлен в 43 школах - в Горловке, Енакиеве, Красноармейске, Макеевке, Селидове, а также в Александровском, Великоновоселковском и Марьинском районах. Здесь на карантин закрыто 203 класса, в которых учится 4 тыс. 900 учеников (1,4% от общего количества учеников области).

Из-за морозов и неблагоприятных погодных условий приостановлен учебно-воспитательный процесс в 426 школах (37,6%), в которых обучаются 124 тыс. 352 учеников (36,5% от общего количества учеников области).

В пресс-службе также уточнили, что из-за неблагоприятных погодных условий в 397 учреждениях области (35%) не работают начальные классы, в которых учатся 55 тыс. 498 учеников (16,3%).

В то же время продолжают функционировать в обычном режиме интернатные учреждения областной коммунальной собственности и общеобразовательные учебные заведения в городах Снежное, Константиновка, Шахтерск, а также в Володарском и Новоазовском районах.

В ОГА подчеркнули, что вопросы функционирования общеобразовательных учебных заведений в период карантина и снижения температуры воздуха находятся на постоянном контроле областного управления образования и науки.