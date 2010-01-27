Высокое давление грозит женщинам слабоумием

Риск развития деменции у пожилых женщин выше нормы, если в предыдущие годы они страдали высоким кровяным давлением. По словам медиков, гипертония провоцирует слабоумие, поскольку увеличивает количество патологий в белом веществе головного мозга.

Такой вывод был сделан сотрудниками Школы здравоохранения при Питсбургском университете (США) по результатам исследования 1 тыс. 403 женщин в возрасте 65 лет и старше. Всем участницам ежегодно замеряли кровяное давление и делали магнитно-резонансное сканирование мозга. Кроме того, специалисты оценивали уровень повреждений белого вещества мозга, что связано с повышением риска деменции и инсульта, сообщает Компьюлента.

У женщин с высоким давлением на момент начала наблюдений через восемь лет было выявлено больше повреждений в белом веществе. Как показало магнитно-резонансное сканирование, аномалии наблюдались чаще в лобной доле, чем в затылочной, теменной или височной. Выяснилось также, что у участниц исследования, проходивших курс лечения от гипертонии, масштабы повреждений белого вещества были значительнее.

Ученые отмечают, что надлежащий контроль кровяного давления чрезвычайно важен для предотвращения развития слабоумия у стареющих пациенток. Женщины сами должны следить за давлением как в молодости, так и в зрелости: это поможет им избежать проблем в будущем и снизит вероятность возникновения деменции.

focus.ua