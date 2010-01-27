Казначейство не дает Донецкой области выплатить пособия на детей?

Государственное казначейство по-прежнему не выполняет своих обязательств по перечислению средств на нужды Донецкого региона.

Об этом заявил председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК, комментируя неоднократные обращения граждан по вопросам невыплаты денег на социальные нужды, сообщает пресс-служба облсовета.

«Мы уже не единожды заявляли о том, что казначейство в ручном режиме работает, распределяя средства. Мы понимаем, что их (денег - УНИАН) реально нет», - сказал А.БЛИЗНЮК.

По его словам, «сегодня сложилась такая ситуация, что не выплачиваются пособия на содержание детей, люди звонят и мне, и в Киев на «горячие линии», а там отвечают: мы все выплатили, это у вас на местах ваши начальники не выплачивают деньги».

А.БЛИЗНЮК заявил, что надо «назвать вещи своими именами и сказать, кто является на самом деле преступниками». Он объяснил: «Казначейство, как в декабре 2009 года не выполняло своих обязательств по перечислению средств, так и сегодня продолжает их не выполнять». «Например, вчера органы местного самоуправления предъявили к оплате счетов казначейству на 227 млн. грн., эти платежные требования или реестр требований был направлен в Киев, из Киева вернулись 42 млн. грн., то есть проплачено только лишь 18% требований», добавил глава облсовета.

А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что среди перечисленных денег «ни одна копейка не выплачена по регрессным искам, на пособие по безработице, по социальным выплатам чернобыльцам, остаются невыплаченными более 39 млн. грн. пособий на детей, более 3 млн. грн. стипендий, более 13 млн. грн. платы за энергоносители».

Он призвал чиновников правительства не обманывать людей, а выполнять свои должностные обязанности и обязательства перед народом.