Чем вредны кукурузные хлопья

Итальянские специалисты совместно с диетологами уверены в том, что частое употребление кукурузных хлопьев значительно увеличивает массу тела.

Ученые из университета во Флоренции обратили внимание на детей в возрасте от 5 до 10 лет с ожирением на начальной стадии. После того как стали известны результаты исследования, стало ясно, что излишки жира у детей появились от употребления кукурузных хлопьев.

Примечательным фактом является то, что ребята употребляли хлопья на протяжении одного года. Однако сам по себе продукт из кукурузной муки не приводит к повышению веса, а наоборот, рекомендуется во многих диетах для похудения, об этом сообщил ученый Луиджи Барбалиани. А вот если происходит совмещение этих ингредиентов с сахарным сиропом, обогащенным биологическими добавками, обжаренные на растительном масле хлопья снижают выделительную функцию органов желудочно-кишечного тракта.

В результате употребления таких продуктов в организме происходит накопление сахариды и полинасыщенных жирных кислот, что напрямую связано с отложением лишних калорий. Наиболее благоприятная ситуация сложилась у физически активных малышей, которые занимались спортом не менее одного раза в неделю. Среди них только 3% страдали от ожирения. Кстати, хлопья могут вызвать расстройства пищеварения, такие как тошноту, запор и колики в животе, что наблюдалось у 7% обследуемых детей из 1320.

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