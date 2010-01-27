В Киевской области неизвестным веществом отравились 4 человека
10:48, 27 января 2010Страна
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Сейчас в реанимации
26 января из села Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в реанимационное отделение Боярской центральной райбольницы с признаками отравления неизвестным веществом в тяжелом состоянии госпитализированы 4 человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, специалисты районной СЭС проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия.
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