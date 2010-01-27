В Киевской области неизвестным веществом отравились 4 человека

Сейчас в реанимации

26 января из села Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в реанимационное отделение Боярской центральной райбольницы с признаками отравления неизвестным веществом в тяжелом состоянии госпитализированы 4 человека. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, специалисты районной СЭС проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия.

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