Британский мальчик собрал 50 тыс. для пострадавших Гаити

Семилетний британский мальчик Чарли Симпсон собрал более 50 тысяч фунтов /более 80 тысяч долларов США/ на помощь пострадавшим в результате землетрясения на Гаити. Об этом сообщил британский телеканал "Скай-ньюс".

Увидев репортаж, сделанный после землетрясения, юный житель района Фулэм /юго-запад Лондона/ самостоятельно решил совершить благотворительную поездку на велосипеде по лондонскому парку с целью сбора средств. По словам родителей мальчика, идея благотворительности принадлежала ему самому.

Первоначально он планировал собрать 500 фунтов, но посетители парка пожертвовали ему суммы, в разы превышавшие ожидаемые. Таким образом, Детский фонд ООН /ЮНИСЕФ/, который собирает пожертвования в помощь пострадавшим от землетрясения, получил от этой акции более 80 тысяч долларов США всего-лишь за один день.

ami-tass.ru