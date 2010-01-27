Мозг хуже думает во время вождения автомобиля

Хорошо известно, что, разговоры по мобильному телефону или с пассажиром в машине отвлекают от водителя. Однако учёные Университета Иллинойса доказали и обратное: согласно их исследованию, вождение автомобиля снижает способности к осмыслению и использованию языковых навыков. Произношение речи и её понимание требует точной работы нескольких мозговых областей, а вождение становится в таком случае конкурирующей задачей для мозга, говорят неврологи.

Такие выводы были сделаны после проведения эксперимента с использованием симулятора вождения, когда участники исследования работали в парах: один был водителем, а другой собеседником, который разговаривал с водителем либо сидя рядом, либо по телефону. Затем, участвующим в эксперименте водителям было предложено вспомнить, о чём шёл разговор в машине. Как и ожидали психотерапевты, независимо от возраста участники хуже запоминали и пересказывали истории, услышанные ими во время вождения, как в лично, так и по телефону. Когда добровольцы находились за рулём, их способность запомнить разговор была снижена на 20 процентов. Снижение точности пересказа в большей степени обнаруживалась при сложных условиях дорожного движения. Американские специалисты считают, что различные аспекты обработки языковой информации нарушаются и должным образом не функционируют во время автомобильного вождения.

ami-tass.ru