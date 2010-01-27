ВОЗ: пандемия гриппа A/H1N1 еще не закончилась

Специальный советник по вопросам пандемического гриппа генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Кейи ФУКУДА отмечает, что пандемия гриппа A/H1N1 в мире еще не закончилась.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Страсбурге во время публичных слушаний, организованных Социальным комитетом Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

“Пандемия еще не закончилась, около 14 тыс. смертей подтверждены лабораторно”, - сказал представитель ВОЗ.

Он также отверг все обвинения в адрес организации относительно фальсификаций и возможного конфликта интересов у советников ВОЗ.

По его словам, рекомендации относительно объявления пандемии были одобрены специальным комитетом советников, в который входили представители 8 стран мира, среди которых Австралия, Канада, Чили, США.

Представитель группы Европейских производителей вакцин, объединяющая крупнейших производителей вакцин в Европе и созданная в составе Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций, доктор Люк ХЕССЕЛЬ также отверг обвинения в том, что производители вакцин влияли на решение ВОЗ об объявлении пандемии гриппа с целью получения сверхдоходов.

“Пока рано спекулировать на теме окупаемости... Фармацевтическая промышленность сделала значительные инвестиции, и эти инвестиции были сделаны на собственный риск”, - сказал Л.ХЕССЕЛЬ.

Директор Центра сотрудничества с ВОЗ в области эпидемиологии Мюнстерского университета доктор Ульрих КАЙЛЬ отметил, что вирус A/H1N1, или его отдельные части, был известный уже давно. “То, что вирус такой формы давно известный, свидетельствует, по меньшей мере, факт отсутствия заболеваний этим гриппом людей в Европе старше 60 лет”, - сказал он.

При этом У.КАЙЛЬ обратил внимание на тот факт, что сегодня наибольшими причинами смертности в мире являются сердечно-сосудистые заболевания, рак, дорожно-транспортные происшесвия и СПИД.

“На сегодня в мире действительно существует пандемия болезней, которые не передаются... 90% случаев диабета, рака, сердечно-сосудистых заболеваний можно избежать, но для этого нет средств”, - сказал он.

В ходе слушаний депутаты-члены Комитета обратили внимание на то, что объявленная пандемия гриппа вызвала панику у населения всего земного шара, а также на тот факт, что в 2009 году ВОЗ изменила определение пандемии.

Представитель ВОЗ К.ФУКУДА сказал в ответ, что ВООЗ изменила не именно значение термина “пандемия”, а механизмы определения пандемии, которые, по его словам, дают возможность профессионалам лучше оценить происходящее.

Член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Вольфганг ВОДАРГ, инициатор проведения слушаний по вопросу “фальшивой” пандемии гриппа в ПАСЕ, остался неудовлетворен объяснениями представителей ВОЗ и фармацевтической промышленности.

“Из того, что я услышал от представителя ВОЗ, я стал еще больше бояться и беспокоиться. Не было сказано, что пандемия закончилась, не было объяснений почему именно ВОЗ в 2009 году решила изменить определение пандемии”, - сказал депутат.

Он также отметил, что на сегодня много фармацевтических компаний дают деньги государственным научным институтам для проведения исследований, что в итоге может влиять на одобрение решений органами государственной власти.

“Мы должны использовать больше средств государственных бюджетов для исследований”, - сказал В.ВОДАРГ.

Как сообщал УНИАН, 25 января ПАСЕ отказалась провести дебаты по срочной процедуре относительно “фальшивой“ пандемии гриппа A/H1N1, решив, что необходимо подготовить обычный доклад по этому вопросу для его лучшего изучения.

Слушание в Совете Европы инициировал известный эпидемиолог В.ВОДАРГ. Он предложил СЕ расследовать деятельность фармацевтических компаний, которые ради увеличения собственных прибылей сильно преувеличили степень угрозы свиного гриппа. По мнению В.ВОДАРГА, производители противогриппозных препаратов и вакцин оказывали давление на Всемирную организацию здравоохранения и заставили ее объявить свиной грипп пандемией.