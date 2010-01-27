Житомирщина: из-за отравления колбасой госпитализированы 7 людей

В Житомирской области из-за отравления колбасой госпитализированы семь человек, из которых четверо - дети.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, к врачам вчера обратилась семья из села Заречье Ружинского района Житомирской области.

«Больные – семь человек - обратились в инфекционное отделение Ружинской центральной больницы», - сказал С.УЛАНОВ.

Он уточнил, что «больным поставили диагноз «пищевое отравление», однако не исключено инфицирование ботулизмом, что окончательно выяснят эксперты.

«Пострадавшие рассказали, что ели только картофель с купленной на местном рынке колбасой», - добавил С.УЛАНОВ.

В настоящее время пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Санэпидемстанция осуществляет профилактические и противоэпидемические мероприятия.