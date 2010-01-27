Что в глазурованных сырках?

Ученые из Общероссийской ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) обнародовали результаты независимой проверки одного из любимых детских лакомств - глазированных сырков. Результаты привели в шок даже видавших виды экспертов: нормам не соответствовали 11 из 12 проверенных экземпляров, а в одном и вовсе нашли золотистый стафилококк, - сообщает «medplys.ru».

Самое «безобидное», что нашли в 11 экземплярах сырков, - это превышение (до 1000 раз) содержания дрожжей. Это означает, что поедание таких сырков может привести к интоксикации организма, дисбактериозу, ослаблению иммунной системы, нарушению обмена веществ и расстройству функций желудочно-кишечного тракта и органов систем выделения.

Ровно в половине образцов нашлась кишечная палочка (Е. coli), которая вызывает сбои в работе желудочно-кишечного тракта, накопление токсичных веществ, наносит удар по иммунитету, печени, почкам. У детей заражение Е. coli может привести даже к летальному исходу. Еще в четырех пробах исследователи обнаружили плесневые грибы, с которыми в организм поступают токсины, пагубно воздействующие на иммунную систему, почки и печень.

Наконец, в одной из проб эксперты обнаружили золотистый стафилококк, который вызывает гнойные инфекции, фурункулез, ослабление иммунитета, понос, рвоту, боли в животе и так далее.

Ученые не сомневаются, что причина всех выявленных нарушений - в несоблюдении санитарно-гигиенических норм на предприятиях. Это уже не первая проверка продуктов молочного ряда, и плесневые грибки и дрожжи эксперты находят в них тоже не впервые.

«В советские годы на молочных заводах работала даже педикюрша, - рассказал известный биолог Александр Баранов. - Она проверяла ногти у сотрудников - нарывы в их уголках могут быть источником стафилококковой инфекции. Что касается дрожжей и плесени, то это говорит о том, что для приготовления сырков использовали прогорклое масло или просроченное сухое молоко. Человека медленно убивают, ибо отравление белками (в данном случае - токсинами) одно из самых сильных. Наличие же в продуктах кишечных палочек - показатель, простите, фекальных компонентов. Значит, сотрудники производств плохо моют руки после туалета. Выходит, сегодня на предприятиях - полное разгильдяйство, нет ни жесткого контроля, ни жестких стандартов».

Перед тем, как съесть - подумай! Может стоит заменить сырок фруктом?

newsland.ru