Луганщина: превышен эпидпорог относительно гриппа и ОРВИ

В Луганской области недельный эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 14 административных территориях.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба областного центра здоровья. По данным Луганской санитарно-эпидемиологической станции в городе Первомайск, а также Беловодском, Белокуракинском и Креминском районах, уровень заболеваемости характеризуется как эпидемический. За третью неделю 2010 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области не превышен и составляет 49,4 на 10 тысяч населения при эпидемическом пороге 69,6. Всего за неделю в области острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 11 259 человек. Госпитализировано 685 человек, из них 433 ребенка в возрасте до 17 лет.