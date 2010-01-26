Львовщина: от переохлаждения погибли шесть человек

С начала года, с наступлением сильных морозов, во Львовской области зарегистрировано шесть смертельных случаев от переохлаждения (обмораживание).

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест СРЕДА сообщил УНИАН, что за последние несколько суток с жалобами на обморожение к медикам в области обратились около 50 человек, 29 из которых госпитализировали.

В то же время, председатель областной комиссии технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, первый заместитель председателя Львовского ОГА Валерий ПЯТАК сообщил, что во Львове и в районах при больницах и социальных учреждениях действуют специальные пункты для обогрева граждан, а милицейские патрули при выявлении беспризорных лиц доставляют их в соответствующие приюты или в больницы.