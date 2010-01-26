Чернигов: эпидпорог по гриппу снизился на четверть

В Чернигове эпидемическая ситуация на протяжении последних недель улучшается, количество заболевших ОРВИ и гриппом постепенно уменьшается. Об этом сообщила УНИАН заведующая эпидемиологическим отделом городской СЭС Лариса ЛУГОВАЯ.

По ее данным, на протяжении минувшей недели в городе наблюдалось даже снижение эпидемического порога относительно ОРВИ и гриппа на 25,5%. За этот период заболели свыше 2700 лиц, в том числе 1114 детей. Среди них 177 больных гриппом. "В ближайшие недели мы не должны перейти эпидемический порог", - прогнозирует Л.ЛУГОВАЯ.

С начала эпидемии гриппом и ОРВИ в областном центре обнаружено 26 случаев заболевания высокопатогенным гриппом A/Н1N1, или калифорнийским, из которых 15 имели летальные последствия.

Поэтому, противоэпидемические мероприятия в городе пока не отменяют. Медики советуют жителям Чернигова при наличии первых признаков заболевания гриппом и ОРВИ своевременно обращаться за профессиональной медицинской помощью.

По информации управления образования городского совета, количество отсутствующих на занятиях школьников сегодня составляет 25,8%, в начальной школе – 23,9%. Детские сады работают в нормальном режиме. Начальник управления образования городского совета Владимир КУПРИЯНЕНКО отметил, что ситуация с заболеваемостью среди учеников остается стабильной. "Поэтому прекращать учебный процесс в школах пока нет надобности", - подчеркнул он.