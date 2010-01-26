Завтра в Украине сохранится морозная погода, местами небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 27 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в Одесской области, местами в Николаевской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях - небольшой снег, на юге Крыма - мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, на Прикарпатье, в восточных и Запорожской области местами 25-30° мороза, днем 9-14° мороза; на Закарпатье ночью 11-16°, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью 15-20°, днем 3-8° мороза (на Южном побережье ночью 6-8° мороза, днем 0-3° тепла).

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 9-14° мороза, в столице ночью 17-19°, днем около 10° мороза.