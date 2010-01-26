В храме взорвался котел: есть жертвы

Вследствие взрыва водонагревательного котла в котельной, обогревающей протестантский храм в селе Фурмановка Килийского района Одесской области, один из верующих погиб, еще два получили множественные ранения и госпитализированы в Килийскую райбольницу.

Об этом сегодня сообщила УНИАН главный специалист по связям с общественностью облуправления по вопросам чрезвычайных ситуаций Лидия ЯНКОВСКАЯ.

По ее словам, «обстоятельства происшествия специалистами уточняются. Предположительно взрыв в комнате молитвенного дома, где размещался котел, работающий на твердом топливе, случился вследствие нарушения правил его эксплуатации».

Троих пострадавших в тяжелом состоянии незамедлительно доставили в больницу, однако оказать медпомощь 38-летнему пациенту не успели – он сразу же скончался, а двум другим - 48 и 59 лет, доставленным с переломами конечностей, - медики успели оказать действенную помощь – вставили шины и наложили гипс.

«Сейчас жизнь пострадавших вне опасности», - подытожила Л.ЯНКОВСКАЯ.