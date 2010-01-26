Сонечке Петренко срочно нужна ваша помощь!

Я, Загородняя Светлана Анатольевна, мама ребенка Петренко Софии Александровны (12.02.2002) обращаюсь за помощью к добрым, неравнодушным людям в деле спасения ее жизни и здоровья. Второй год мы боремся с коварным онкологическим заболеванием, острым лимфобластным лейкозом.

Сонечка росла здоровым, активным, жизнерадостным ребенком, занималась художественной гимнастикой, ходила в садик. 1 сентября 2008 года пошла в первый класс. В декабре ее самочувствие стало постепенно ухудшаться, и 2 января 2009 года нам был поставлен диагноз – острый лейкоз, лимфобластный вариант, L1, Common. С этого дня началась борьба за жизнь: капельницы, химии, пункции, всевозможные осложнения, сильные боли. Все силы семьи, помощь друзей были направлены на спасение ребенка, и….вот оно счастье – через 10 месяцев мучений нас выписали ДОМОЙ на поддерживающую терапию. Сонечка наконец-то смогла общаться с любимыми папой, старшим братом, собакой, гулять, учиться (на дому) и.т.д.

Счастье длилось всего 2 месяца. В декабре (роковой месяц ), Сонечка стала быстро уставать, много спать, потом появились сильные головные боли, после безуспешного лечения у невролога была сделана пункция и снова ПРИГОВОР: ранний нейролейкоз, 90 % бластов в ликворе.

Теперь нам предстоит снова долгое лечение, противорецидивный протокол предусматривает проведение десяти 6-дневных блоков высокодозной химиотерапии, которую измученный за год организм не выдержит. К сожалению, уровень выхаживания в наших больницах оставляет желать много лучшего, поэтому для повышения шансов на жизнь дочери, мы хотим продолжить ее лечение в специализированном Республиканском научно-практический центре детской гематологии и онкологии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Стоимость лечения нашего заболевания (без учета возможных осложнений) 50 тысяч долларов. Найти такую сумму для нашей семьи невозможно, поэтому я прошу вас помочь мне. Каждая гривна повысит шансы нашей девочки на жизнь.

Счета для помощи:

Гривневый:

ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399 ОКПО 23788752 Р/с 29240825573226 Назначение платежа: пополнение карт.счета № 4405 8850 1460 6849, Петренко Александр Иванович, ИНН 2461606753

Долларовый:

ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399 ОКПО 23788752 Р/с 29240825573215 Назначение платежа: пополнение карт.счета № 6762 4620 5009 8422, Петренко Александр Иванович, ИНН 2461606753

ВебМани:

U346262598463 гривна R321940411123 рус. рубли E268178133496 евро Z782441665425 доллар В примечании писать: для Сони Петренко Не писать, что пожертвование, потому что закроют Вебмани.

Новости о Сонечке читайте в теме Форума для родителей:

http://uaua.info/mamforum/4_435128_4612755.html

Связаться с мамой Сонечки можно: zag_sv@ukr.net, или по телефону 067-3030649