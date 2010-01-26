В Николаеве созданы пункты пострадавшим от непогоды

В Николаевской области сотрудники МЧС с целью предотвращения переохлаждения людей и оказания своевременной помощи на проблемных участках дороги на базе аварийно-спасательного отряда создали передвижной пункт для оказания помощи. В него входят три автомобиля повышенной проходимости и автомобиль скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды ГУ МЧС в Николаевской обл., данный пункт может обогреть за один раз до 40 человек. На данный момент передвижной пункт находится на трассе Ульяновка - Николаев. В нем есть все необходимое для оказания первой помощи людям от переохлаждения - теплые одеяла, газовая печь, горячая вода.

В то же время в городе Николаеве дежурит шесть мобильных пунктов оказания помощи в местах массового пребывания людей. Цель мобильных пунктов - выявление и предоставление необходимой помощи бездомным гражданам и гражданам, нуждающимся в помощи. В пункт входят представитель МЧС и работник социальной защиты.