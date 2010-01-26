Мозга у страдающих ожирением – на 8% меньше

Сотрудники Университета Миннесоты (США) уверяют, что чем больше лишних килограммов у человека, тем выше у него риск инсульта, сообщает ресурс HealthDay News.

Наблюдение за 13 549 американцами среднего возраста, которое велось на протяжении 19 лет, показало, что степень риска варьируется в зависимости от половой и этнической принадлежности.

Например, у людей с высоким индексом массы тела (BMI) вероятность инсульта повышена в 1,43-2,12 раза. У испытуемых с избыточными жировыми отложениями на талии риск увеличен в 1,65-3,19 раза. А у тех, кому диагноз ожирение был поставлен, исходя из соотношения объема талии к объему бедер, шансы стать жертвами инсульта повышены в 1,69-2,55 раза.

Наибольшему риску подвержены ожиревшие чернокожие американцы, чуть в меньшей степени - азиаты. Однако у мужчин и женщин, относившихся к категории испытуемых с наибольшим избыточным весом, вероятность инсульта была повышена в два раза вне зависимости от этнической принадлежности.

Люди, страдающие ожирением, имеют также на 8% меньше мозговых тканей, чем их ровесники с нормальным весом. Кроме того, мозг толстяков выглядит на 16 лет старше, чем у стройных ровесников, отмечает издание.

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