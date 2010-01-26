Трансгенные продукты крайне опасны

Исследователь из Университета Кана (Франция) Жиль-Эрик Сералини заявил, что трансгенные злаки могут повреждать печень и почки. После его выступления споры о безвредности генетически модифицированных растений для человека разгорелись с новой силой.

Ученый сделал свои выводы, основываясь на результатах экспериментов, проведенных битехнологической компанией Monsanto. Биотехнологи на протяжении трех месяцев кормили крыс тремя сортами выведенной ими ГМ-кукурузы: один устойчив к гербициду глифосату, а два — невосприимчивы к вредителю мотыльку кукурузному. В США выращиваются все три сорта, а в Европе разрешено культивировать только один из них.

Под давлением экологов Greenpeace, Министерства земледелия Швеции и французских ГМ-противников, фирме пришлось опубликовать необработанные данные об экспериментах. После трансгенной диеты у крыс появились симптомы повреждений внутренних органов, говорится в анализе полученных результатов.

Свидетельства неправильной работы печени и почек проявлялись в виде чрезвычайного повышения концентрации гормонов в крови и моче грызунов. К тому же после употребления кукурузы одного сорта, у подопытных крыс женского пола повышался уровень сахара в крови, и вырастала концентрация жирных кислот, из которых синтезируется триглицерид.

Чтобы установить, могут ли трансгенные злаки наносить долговременные повреждения печени и почкам, Сералини требует провести еще ряд исследований. Хотя эксперименты Monsanto не доказывают токсичность ГМ-растений, однако все признаки этого налицо, заявляет ученый. И то, что употребление таких злаков не будет иметь хронического эффекта, не может подтвердить никто.

Однако, сомневаться в безопасности ГМ-злаков повода нет, заявляют биотехнологи Monsanto. Они утверждают, что анализ данных, проведенный Сералини, основывался на ошибочных аналитических методах и рассуждениях.

podrobnosti.ua