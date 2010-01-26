Из-за отравления угарным газом в реанимации двое детей и их мать

В Миргороде из-за отравления угарным газом в реанимацию попали двое детей и их мать.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Полтавской области, 25 января в реанимационное отделение районной больницы с диагнозом «отравление угарным газом» поступили 32-летняя женщина и двое детей 2002 и 2000 г.р.

Пострадавшие - жители с. Майское Миргородского района.

Состояние пострадавших - средней тяжести.