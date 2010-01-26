Родительский стресс передаётся детям-подросткам

Эмоциональное "выгорание" у школьников происходит наряду с родительским перенапряжением, связанным с работой. К такому выводу пришли клиницисты Академии Финляндии, впервые рассмотревшие параллели между родительским стрессом и стрессом школьников, перенимающих психологическое напряжение от взрослых. Повышенная утомляемость, сложности в обучении, академическая неуспеваемость, чувство неполноценности, апатия и эмоциональная подавленность – это лишь некоторые черты хронического стрессового синдрома у школьников, поясняют специалисты.

Исследователи решили оценить такие признаки среди 515 учеников 15-летнего возраста, а также проанализировать симптомы стресса среди 595 родителей этих подростков. Результаты показали, что опыт стресса в семье передаётся от родителей детям – как правило, от матери к дочери и от отца к сыну. Родители того же пола вероятно выступают в качестве ролевой модели для развития эмоциональных проблем у своего ребёнка, полагают психологи.

По мнению экспертов, родительский стресс может также отображаться как негативный стиль воспитания и нехватка интереса и участия в жизни детей. Семейный бюджет также влияет на уровень общего психологического напряжения. Кроме того зафиксировано, что переходный этап от средней школы к старшим классам является очень сложным периодом для примерно трети подростков, поскольку именно в это время меняется их характер, в частности стремление и мотивация к поставленным целям.

ami-tass.ru