Чем полезна пищевая сода?

Это универсальное и дешевое средство можно использовать не только для облегчения симптомов изжоги или для выпекания пирогов. В этом посте мы хотели бы рассказать, как пищевую соду можно применять с пользой для себя.

Пищевая сода (гидракарбонат натрия, NaHCO3) была известна еще со времен Древнего Египта, когда египняте добывали это вещество в долине Вади-Натрун. Около десяти содовых озер в долине пересыхают на несколько месяцев в году и именно тогда возможно было добывать соду, которую древние египтяне использовали для мумификации.

Гидрокарбонат натрия содержится также во многих источниках и минеральных водах в виде иона гидрогенкарбоната. В настоящее время пищевую соду получают из поваренной соли.

1. Положив 100 г соды в горячую воду перед принятием ванной, вы смягчите жесткую воду и сделаете вашу кожу мягче.

2. Если у вас потеют ноги, положите в обувь немного соды. Сняв обувь просто вытрясите использованную соду.

3. Кофейную ложку соды можно положить в миску теплой воды и мыть таким растовором лицо, если у вас сухая кожа. После этой процедуры, лицо не нужно споласкивать.

4. Чтобы быстрее сварить фасоль или другие бобовые, положите в кастрюлю 1 ч.л соды на литр воды.

5. Чтобы ваш чай или кофе были особенно ароматными, положите в воду щепотку соды для ее смягчения.

6. Чтобы убрать неприятные запахи из холодильника, положите грамм 50 соды на блюдце и поставьте его в холодильник. Через несколько дней эту соду можно выбросить в кухонную раковину и продезодорировать таким образом сток.

7. Капуста сварится быстрее, а витамины сохранятся лучше, если в воду добавить чайную ложку соды.

8. Чтобы лучше помыть овощи, фрукты или салатные листья добавьте на литр воды 1-2 ч.л соды.

9. Фрукты и ягоды потеряют непрятную кислоту, если на килограмм фруктов положить щепотку соды. Таким образом, если вы делаете пирог или варенье, вы можете класть меньше сахара.

10. Неприятный запах с ковра можно удалить посыпав поверхность содой и пропылесосив через несколько часов.

11. После еды можно прополоскать рот раствором 1 ч.л соды на стакан воды. Таким образом вы нейтрализуете кислотный налет и предупредите кариес без жевания вредных жвачек без сахара.

12. Нанеся немного влажной соды в место комариного (осиного, пчелиного и пр.) укуса, вы снимете жжение и другие неприятные ощущения.

13. Чтобы сохранить цвет зеленых овощей (шпината, стручковой фасоли и пр.) добавьте чайную ложку соды в воду.

14. Если вы провели целый день на ногах, приятное ощущение отдыха вам подарит ванночка из 3 ч.л. соли на 10 л воды.

15. Запах пота можно предупредить, попудрив подмышки содой.

Итак, мы видим, что простое, доступное и дешевое средство может послужить вам во многих сферах жизни, а главное - никаких побочных эффектов!

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