В Луцке из-за морозов закрыли школы

В школах Луцка из-за низкой температуры прекращен учебный процесс. О таком решении сообщили сегодня в городском управлении образования.

Как рассказал УНИАН начальник городского управления образования Сергей КАЛУШ, в связи с низкой температурой, которая на сегодняшнее утро в Луцке составляла 27° мороза учебный процесс в школах прекращен. Поскольку, в соответствии с санитарными нормами, при температуре -20° учеба прекращается для учеников начальных классов, при – 24° - для всех остальных. Однако, как отметил С.КАЛУШ, решение о возобновлении учебного процесса в школах будет рассматриваться и будет приниматься в ежедневном режиме. Сегодня станет известно, сядут ли школьники Луцка за парты завтра.